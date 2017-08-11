PayPal блокує грошові перекази українців

Платіжна система PayPal блокує грошові перекази в Україні. Причиною стали збої в роботи сервісу.

Кілька днів українські користувачі, при спробі перевести гроші у PayPal, не можуть цього зробити. Система видає помилку та пропонує звернутись у техпідтримку, пише ain.ua.

Однак при покупці товарів чи послуг на іноземних сайтах, операції успішно виконуються. Проблеми виникли лише з грошовими переказами на іноземні акаунти з українських.

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Техпідтримка PayPal розповіла, що вони знають про проблему, однак чому таке трапляєть та коли її усунуть поки невідомо. Фахівці працюють над вирішення, однак українцям рекомендують відправляти перекази через банк.

Збої в роботі PayPal для українців