Переполох у Києві: поліція шукає сліди пострілів по КМДА

20 березня близько 21:00 години охоронець Київської міської державної адміністрації почув звук, схожий на постріл та на стіні адміністративної будівлі на третьому поверсі побачив виїмку, яку могла залишити куля. На землі ж лежали шматки штукатурки.

На місце інциденту одразу ж були викликані поліція та експерти з МВС. Однак куль чи гільз на місці події вони поки так і не виявили. Про це передає журналіст 24 Каналу Олексій Годзенко з місця події.

Після прибуття пожежного розрахунку зі спеціальною драбиною, шляхом візуального обстеження слідів зовнішнього впливу (кульових отворів тощо) не виявлено.

Слід зазначити, що на третьому поверсі розміщено кабінети управління по роботі з персоналом

Правоохоронці продовжують працювати на місці події.

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