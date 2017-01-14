Під час авіашоу у Таїланді розбився винищувач: з'явилось відео жахливої катастрофи

У Таїланді під час авіашоу, присвяченого Дню дітей, один з літак зазнав катастрофи.
Винищувач Jas 39C Gripen ВПС Таїланду розбився, виконуючи невдалий маневр.
Як інформує видання Bangkok Post, Пілот загинув на місці.
Аварія сталась в найбільшому місті провінції Сонгкхла Хат'яй приблизно о 9:25 ранку суботи за місцевим часом.
Літак впав на злітно-посадкову смугу під час демонстрації маневру раптової атаки.
На відео, що з’явилось в мережі, видно, як після трюку винищувач раптово знижує висоту і падає. Над місцем падіння здійнявся гігантський стовп диму.
Після інциденту місцевий аеропорт одразу закрили.
Дивіться також: Вражаючі піруети: як українські військові пілоти приголомшили глядачів на авіашоу
Коментарі