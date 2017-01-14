  • укр
  • рус
11:19
14 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
21:11, 13 січня
Вєсті.UA. Хто ще чекає на Чауса. Хитрий Гройсман
Вєсті.UA
19:20, 13 січня
Як аферисти в Рівному залишають без даху над головою сотні людей
ЦРУ
22:26, 12 січня
Випуск новин за 23:00: Лавина у Карпатах. План перехоплення в Одесі
Випуск новин
23:53, 13 січня
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Під час авіашоу у Таїланді розбився винищувач: з'явилось відео жахливої катастрофи

10:19, сьогодні 934 Читать новость на русском
Під час авіашоу у Таїланді розбився винищувач
Під час авіашоу у Таїланді розбився винищувач / Bangkok Post

У Таїланді під час авіашоу, присвяченого Дню дітей, один з літак зазнав катастрофи.

Винищувач Jas 39C Gripen ВПС Таїланду розбився, виконуючи невдалий маневр.

Як інформує видання Bangkok Post, Пілот загинув на місці.

Аварія сталась в найбільшому місті провінції Сонгкхла Хат'яй приблизно о 9:25 ранку суботи за місцевим часом.

Літак впав на злітно-посадкову смугу під час демонстрації маневру раптової атаки.

На відео, що з’явилось в мережі, видно, як після трюку винищувач раптово знижує висоту і падає. Над місцем падіння здійнявся гігантський стовп диму.

Після інциденту місцевий аеропорт одразу закрили.

Дивіться також: Вражаючі піруети: як українські військові пілоти приголомшили глядачів на авіашоу

Теги: Таїланд авіація Катастрофа
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Россияне должны ненавидеть украинцев и бояться. Всей своей душой
сьогодні, 08:25 Россияне должны ненавидеть украинцев и бояться. Всей своей душой
Володимир Шередега 2 4461
Жизнь в оккупированном Луганске: хочется продолжения праздника
13 січня, 22:01 Жизнь в оккупированном Луганске: хочется продолжения праздника
Ольга Черненко 3164
KIA Sportage та інші: яким моделям авто надавали перевагу українці минулого року
13 січня, 19:40 KIA Sportage та інші: яким моделям авто надавали перевагу українці минулого року
1140
Містика Старого Нового року. Давні та дивні українські традиції
13 січня, 19:04 Містика Старого Нового року. Давні та дивні українські традиції
1305
Щедрий вечір: як зустріти Старий Новий Рік з усіма його традиціями
13 січня, 18:15 Щедрий вечір: як зустріти Старий Новий Рік з усіма його традиціями
2612
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 70
У "Батьківщині" різко прокоментували закиди Ющенка про бажання Тимошенко жити у Межигір’ї
 24 грудня 2016 , 15:04 22
Журналіст розповів, яка війна погубить Росію
 11 грудня 2016 , 18:52 2
Знову ракетні навчання біля Криму, загиблих морпіхів повернули Україні, – головне за добу
 сьогодні , 09:01
Адвокат: Путин должен знать, что осудили невиновных украинцев
 21 липня 2016 , 20:01 5
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук