Під Львовом перекрита траса: затор сягає майже 10 кілометрів

На окружній біля села Деревач в бік Львова утворився багатокілометровий затор.

За словами очевидців, затор сягає близько 10 кілометрів.

Як повідомила речниця патрульної поліції Львова Катерина Рибій, на трасі сталась серйозна дорожньо-транспортна пригода. Але деталі поки невідомі.

Також у соцмережах з'явилась інформаці, що на автодорозі Львів-Стрий (Київ-Чоп) всі автомобілі розвертають, а служба дорожнього руху направляє з односторонньої смуги через ліс і на двосторонню через Липники.

Читайте також: Авто розірвало навпіл у Києві: з'явились моторошні фото