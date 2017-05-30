Підсумковий випуск новин за 21:00: Важкі втрати на фронті. Повістки до війська

У підсумковому випуску новин за 30 травня станом на 21:00 – з початку доби в зоні АТО загинув один військовий. Ще двоє зазнали поранень. Офіцери запасу невдовзі отримають повістки до війська.

Також у випуску: Сенат Нідерландів підтримав Угоду про асоціацію України з Євросоюзом. У Києві застрелили екс-директора державного підприємства "Укрспирт". У Берліні завершились переговори "Нормандської четвірки" на рівні заступників міністрів закордонних справ. Бойовики так званої "ДНР" відправили полоненого вченого Ігоря Козловського до колонії.

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