Підвищення тарифів на залізничні перевезення без консультацій з бізнесом є неприпустимим, – міністр

Кошти від підвищення тарифів "Укрзалізниці"на вантажні залізничні перевезення не повинні зникати в нікуди, як це сталося в минулому році.

Крім того, будь-яке зростання тарифів повинно ретельно обговорюватися з бізнесом. Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ефірі одного з українських телеканалів.

Я вважаю, що будь-яке підвищення без детальних консультацій з бізнесом, без детального роз'яснення, для чого потрібні і куди будуть спрямовані кошти... Якщо це буде, як ми хотіли, що "Укрзалізниця" є локомотивом української економіки і оживляє економіку за рахунок додаткового тарифного допінгу, – це можливий варіант. Коли ж ці гроші просто зникають в нікуди, як це сталося минулого року, то це просто неприпустимо,

– заявив міністр.

Також Омелян заявив, що рішення про підвищення тарифів ще під питанням.

"Повинна бути нормальна дискусія. Я вважаю, що бізнес заслуговує нормального ставлення з боку влади, я всіляко буду це підтримувати. І після цієї дискусії ми разом повинні вирішити, яким буде підвищення і чи буде воно взагалі", – заявив Омелян.

Як повідомлялося раніше, "Укрзалізниця" підготувала новий фінансовий план на 2017 р., який передбачає, зокрема, підвищення тарифів на вантажні перевезення на 22,5% з червня. Свою незгоду з таким наміром висловили промисловці, вказавши, що саме на їхні плечі ляже фінансове навантаження, що скоротить обсяг перевезень і в кінцевому підсумку призведе до зниження податкових надходжень в економіку України.

Крім того, "Укрзалізниця" останніми роками неодноразово підвищувала тарифи на вантажні залізничні перевезення.