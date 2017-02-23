Пішов із життя Нобелівський лауреат

У Каліфорнії на 96 році життя помер Кеннет Ерроу – лауреат Нобелівської премії з економіки в 1972 році.

За словами його сина Девіда, Ерроу пішов із життя ще 21 лютого власному будинку в Пало Альто, передає AP.

Науковець отримав премію разом з Джоном Хіском за математичну роботу із загальної теорії рівноваги, в які йшлося, зокрема, про баланс між попитом і пропозицією на ринку.

Зауважимо, що економісту тоді був 51 рік, і він став наймолодшим лауреатом премії з економіки в історії.

Крім того, Ерроу зробив значний новаторський внесок щодо таких питань, як соціальний вибір і теорія добробуту.

Додамо, що вчений закінчив Стенфордський і Гарвардський університети, а в 2004-му отримав Національну наукову медаль.

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