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Пішов із життя Нобелівський лауреат

07:56, сьогодні 169 Читать новость на русском
Кеннет Ерроу
Кеннет Ерроу / Соцмережі

У Каліфорнії на 96 році життя помер Кеннет Ерроу – лауреат Нобелівської премії з економіки в 1972 році.

За словами його сина Девіда, Ерроу пішов із життя ще 21 лютого власному будинку в Пало Альто, передає AP.

Науковець отримав премію разом з Джоном Хіском за математичну роботу із загальної теорії рівноваги, в які йшлося, зокрема, про баланс між попитом і пропозицією на ринку.

Зауважимо, що економісту тоді був 51 рік, і він став наймолодшим лауреатом премії з економіки в історії.

Крім того, Ерроу зробив значний новаторський внесок щодо таких питань, як соціальний вибір і теорія добробуту.

Додамо, що вчений закінчив Стенфордський і Гарвардський університети, а в 2004-му отримав Національну наукову медаль.

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Теги: Нобелівська премія Втрати наука США
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