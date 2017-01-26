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Після Київстару Vodafone також вирішив підвищити тарифи

09:53, сьогодні 44226 Читать новость на русском
Зросте вартість інтернету 3G
Зросте вартість інтернету 3G / mediasat.info

Вже з першого лютого мобільні послуги користувачам "Vodafone Україна" коштуватимуть більше. Зросте вартість тарифів на користування інтернетом 3G CDMA .

Про це пише агентство "Інтерфакс-Україна".

В середньому вартість 3G збільшиться на 15 гривень за місяць. При цьому оператор пропонує абонентам більше трафіку.

Так, ціна найдешевшого тарифу - "3G Коннект 25" - зросте з 25 до 35 гривень.

У прес-службі оператора пояснили, що підвищення ціни пов'язане зі збільшенням собівартості даної послуги.

Нагадаємо,з 1 лютого 2017 року мобільний оператор "Київстар" піднімає ціни на ряд своїх тарифних планів. Зокрема, припиняють діяти тарифні плани "Все за 40", "Все за 70", "Все за 120", "Все за 95" та "Все за 150".

Теги: Тарифи Україна мобільні пристрої
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