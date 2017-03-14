Після офісу Ахметова мітингувальники пішли громити банк на Хрещатику

Після мітингу на Майдані Незалежності на заклик лідера ОУН Миколи Коханівського декілька десятків радикально налаштованих осіб відправились до офісу бізнесмена Ріната Ахметова.

Хлопці не приховували, що йдуть "бити вікна".

Під офісом Ахметова, який розташований біля будівлі МЗС, на них чекало чимало нацгвардійців. Проте правоохоронці не перешкоджали кидати каміння у вікна офісу опального олігарха.

Після офісу Ахметова радикально налаштовані активісти відправились на Хрещатик громити офіс "Альфа-банку". Там їх також чекав кордон з правоохоронців.

У соцмережах вже з'явились промовисті фото і відео.

Мітингувальники почали нищити Альфа-банк на Хрещатику pic.twitter.com/gE6Yl1hqZG — Вася Барабаненко (@baraban040867) 14 березня 2017 р.

За тим, що відбувається під будівлею "Альфа-банку" можна стежити в онлайн-режимі.

Нагадаємо, ввечері 14 березня на Майдані Незалежності у Києві зібралось кілька сотень людей, щоб висловити підтримку учасникам блокади торгівлі з окупантами, що триває на Донбасі.