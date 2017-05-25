Побиття школярок у Чернігові: поліція сповістила деталі розслідування

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Чернігівська поліція оголосила про підозру учасникам публічного побиття школярок.
Про це повідомили у секторі комунікацій поліції Чернігівської області.
У поліції зазначили, що про підозру оголосили п’ятьом учасницям конфлікту.
Правоохоронцям відомо про три факти, в яких фігурують п’ять неповнолітніх дівчат, але розслідування триває в рамках одного кримінального провадження. Наразі всі вони отримали підозру про вчинення кримінального правопорушення,
– роз’яснили правоохоронці.
Також у поліції зазначили, що встановили особи всіх учасниць резонансного побиття школярки.
Йдеться не лише про тих, хто бив дівчину, а й про свідків, які не припинили знущання,
– додали правоохоронці.
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Нагадаємо, на початку квітня у Чернігові група підлітків жорстоко побила 14-річну Поліну Малоштан. Весь процес зняли на відео. Минулого тижня потерпілу виписали з лікарні.
Стосовно нападниць відомо, що їх було троє. Найстаршій – 18 років. На момент нападу вона була студенткою Чернігівського педуніверситету.