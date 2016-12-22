Подробиці націоналізації "Приватбанку" та загрози для українців: відверте інтерв'ю з Данилюком

Гість програми "Лівий берег" з Сонею Кошкіною – міністр фінансів України Олександр Данилюк.

Новина про націоналізацію "Приватбанку" перевернула з ніг на голову весь інформаційний простір України. Тож бігти в банкомат чи зберігати спокій? Бюджет 2017 – чого нам чекати в наступному році? Мінімалка 3200 грн – кому це вигідно? Питань більше, ніж відповідей.

Як приймали рішення про націоналізацію "Приватбанку" і чи понесе держава від цього збитки – дивіться у програмі.