Подробиці націоналізації "Приватбанку" та загрози для українців: відверте інтерв'ю з Данилюком
Лівий берег з Сонею Кошкіною 13:01, сьогодні 2546 Читать новость на русском
Гість програми "Лівий берег" з Сонею Кошкіною – міністр фінансів України Олександр Данилюк.
Новина про націоналізацію "Приватбанку" перевернула з ніг на голову весь інформаційний простір України. Тож бігти в банкомат чи зберігати спокій? Бюджет 2017 – чого нам чекати в наступному році? Мінімалка 3200 грн – кому це вигідно? Питань більше, ніж відповідей.
Як приймали рішення про націоналізацію "Приватбанку" і чи понесе держава від цього збитки – дивіться у програмі.
Джерело: 24 Канал
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