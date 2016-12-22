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НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, сьогодні
Телеканал новин 24 Подробиці націоналізації "Приватбанку" та загрози для українців: відверте інтерв'ю з Данилюком
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Подробиці націоналізації "Приватбанку" та загрози для українців: відверте інтерв'ю з Данилюком

Лівий берег з Сонею Кошкіною 13:01, сьогодні 2546 Читать новость на русском
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Гість програми "Лівий берег" з Сонею Кошкіною – міністр фінансів України Олександр Данилюк.

Новина про націоналізацію "Приватбанку" перевернула з ніг на голову весь інформаційний простір України. Тож бігти в банкомат чи зберігати спокій? Бюджет 2017 – чого нам чекати в наступному році? Мінімалка 3200 грн – кому це вигідно? Питань більше, ніж відповідей.

Як приймали рішення про націоналізацію "Приватбанку" і чи понесе держава від цього збитки – дивіться у програмі.

Теги: Націоналізація ПриватБанку НБУ Бюджет Міністерство фінансів України Олександр Данилюк Кабінет Міністрів України Лівий берег з Сонею Кошкіною
Джерело: 24 Канал
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