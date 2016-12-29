Поліцейський на власному авто врізався в тролейбус: є загиблі

У Маріуполі поліцейський на власному автомобілі врізався в тролейбус. Внаслідок ДТП загинула людина.

В аварії загинув пасажир Ford Focus, за кермом якого перебував працівник поліції. Самого ж водія у важкому стані доставили в лікарню.

"О 17:30 на заокругленні дороги по вулиці Червонофлотській працівник відділу УПД поліції Донецької області, який був на вихідному, за кермом власного автомобіля, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з тролейбусом, який рухався в зустрічному напрямку", – йдеться в повідомленні Нацполіції області у Facebook.

У поліції уточнюють, що попередньо причиною події став ожеледиця. Зараз на місці працюють співробітники прокуратури, слідчо-оперативна група Головного управління Нацполіціі в Донецькій області та патрульна поліція.

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