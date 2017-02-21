Поліція відкрила вогонь через масові заворушення у Стокгольмі

Столицю Швеції охопила хвиля безпорядків. Поліції довелося відкривати вогонь, щоб заспокоїти порушників порядку.

За повідомленням місцевих ЗМІ, натовп людей кидав в співробітників правоохоронних органів камені і підпалювали автомобілі.

Massive riots happening now in Sweden. Stockholm in flames. #Swedenincident is real. pic.twitter.com/iW9gDRH8nR — Texas Lone Star (@SouthLoneStar) 21 лютого 2017 р.

Все розпочалося у вечір понеділка, 20 лютого. Десятки бунтівників підпалювали автомобілі і грабували магазини.

На місце події були викликані загони поліції. Учасники заворушень почали закидати їх камінням, у відповідь на що поліцейські зробили попереджувальні постріли.

Всього за даними поліції було спалено вісім автомобілів. Постраждали двоє людей, в тому числі власник магазину, якого намагалися пограбувати нападники.

Large-scale riots in migrant suburb of Sweden's capital Stockholm. Police fires warning shots, tense situation. https://t.co/TaAQCZGzrg pic.twitter.com/yKsrKjfpPR — Voice of Europe (@V_of_Europe) 20 лютого 2017 р.

Migrants areas of Stockholm burning. Trump was right again. Still want to visit, lefties? ? pic.twitter.com/yLQr1vtM2x — Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet) 20 лютого 2017 р.

Приводом для погромів стало затримання чоловіка на одній з вулиць Стокгольма, спільники якого почали кидати в поліцейських каміння. В основному це були молоді люди у віці від 15 до 24 років.

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