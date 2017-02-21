Поліція відкрила вогонь через масові заворушення у Стокгольмі

Столицю Швеції охопила хвиля безпорядків. Поліції довелося відкривати вогонь, щоб заспокоїти порушників порядку.
За повідомленням місцевих ЗМІ, натовп людей кидав в співробітників правоохоронних органів камені і підпалювали автомобілі.
Все розпочалося у вечір понеділка, 20 лютого. Десятки бунтівників підпалювали автомобілі і грабували магазини.
На місце події були викликані загони поліції. Учасники заворушень почали закидати їх камінням, у відповідь на що поліцейські зробили попереджувальні постріли.
Всього за даними поліції було спалено вісім автомобілів. Постраждали двоє людей, в тому числі власник магазину, якого намагалися пограбувати нападники.
Приводом для погромів стало затримання чоловіка на одній з вулиць Стокгольма, спільники якого почали кидати в поліцейських каміння. В основному це були молоді люди у віці від 15 до 24 років.
Читайте також: У Білорусі люди протестують проти "декрету дармоїдів" Лукашенка