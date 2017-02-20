Поліція запобігла теракту в центрі Києва

Поліція попередила можливий теракт у центрі Києва на Європейській площі, де 19 лютого сталися сутички. Правоохоронці затримали чоловіка з бойовою гранатою.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник глави МВС Зорян Шкіряк.

Увага! Поліція упередила можливий теракт у центрі столиці! Щойно на Хрещатику біля рамок з металошукачами в районі готелю "Дніпро" і Європейської площі правоохоронцями було виявлено підозрілого громадянина, який намагався втекти, помітивши підозру поліцейських,

– мовиться у повідомленні.

Шкіряк додав, що під час огляду в чоловіка було вилучено бойову гранату РГД-5 з запалом. Наразі зловмисника 1998 року народження затримано.

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Водночас прес-служба Нацполіції у Києві повідомила, що подія належним чином зареєстрована, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.