Понамарьов прокоментував свою участь у скандальному корпоративі податківців

Український співак Олександр Понамарьов запевнив, що брав участь у новорічному корпоративні офісу ДФС у Києві безкоштовно.

За словами Людмила Демченко очільниця головного управління ДФС у Києві, гонорару також не отримав, за участь у заході, відомий ведучий Анатолія Анатоліч. Обох відомих шоуменів жінка назвала друзями Податкової.

Повну версію розслідування дивіться – сюжеті.

За офіційною версією кошторис корпоративну склав 450 тисяч гривень, але за підрахунками журналістів, захід обійшовся як мінімум удвічі дорожче.



Нагадаємо, на заході Київського офісу ДФС гуляло близько 1 тисячі осіб, а свято відкривав сам очільник відомства Роман Насіров. Вже відомо, що обслуговувала свято фіскалів одна з найдорожчих у Києві фірм, що спеціалізується на виїзних бенкетах.