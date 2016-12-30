Популярні телеканали залишаться в пакетах компанії "ВОЛЯ"

З першого січня трансляція загальнонаціональних комерційних каналів вже не є обов'язковою.

Тепер оператору послуг доведеться домовлятися із телевізійниками, аби легально транслювати їх у власних мережах. Компанія "Воля" вже знайшла спільну мову з партнерами.

"Ми знайшли компроміс з усіма медіа-групами. Ще команди з обох сторін, тому що це завжди тривалий процес, дочищають договірні відносини. Глядачеві не варто переживати, але я говорю виключно про абонентів нашої компанії, я не говорю про глядачів інших компаній, тому що їм варто задуматися, у кого, і чому, і за які гроші вони купують продукт", – зазначила директор з маркетингу компанії "ВОЛЯ" Вікторія Цомая.

Крім того, відтепер компанія спільно з медіа-холдингами боротиметься з розповсюдженням піратського контенту.

"За нашою домовленістю з медіа-групами, вони будуть дуже серйозно ставитися до ділянки піратства і ми передбачили процеси, які захистять нашу компанію від ситуацій, коли ми єдиний бізнес, який працює за договором, прозоро, а весь інший ринок працює в "сірій" або "темної" зоні. Цього ні ми, ні медіа-групи неприпустимо", – додала директор з маркетингу компанії "ВОЛЯ" Вікторія Цомая.

В компанії "Воля" запевняють, що для їх клієнтів нічого не зміниться і популярні канали залишаться на екранах в новорічну ніч, і надалі.