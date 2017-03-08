Популярний лоукост йде в Україну: названа дата і з’явились несподівані деталі

Міністр інфраструктури Володимир Омелян анонсував, що всередині березня один з найбільших європейських лоукостів оголосить хороші новини, пов'язані з Україною.

Про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів, проте відмовився озвучити назву перевізника.

Сподіваюся, що 15 березня це відбудеться і в Києві, і у Львові. Ця авіакомпанія проінформує про маршрути, своє бачення ринку і про потенційні напрямки подальшого співробітництва,

– зазначив Омелян.

Водночас на сайті лоукосту Ryanair вже з'явились згадки про аеропорти Києва та Львова.

Як інформує спеціалізоване видання avianews.com їх можна відшукати в коді на нідерландській версії сайту.

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