Порошенка можуть допитати через заяви Онищенка, – Ситник

Президента Петра Порошенка можуть допитати щодо скуповування голосів у Верховній Раді про яке заявив депутат-втікач Олександр Онищенко.
Про це заявив директор Національного антикорупційоного бюро Артем Ситник в ефірі "5 каналу".
Він додав, що наразі перевірють заяву Онищенка про те, що своє місце у парламенті він купив.
Ми поки що сприймаємо заяви Онищенка виключно як намір політизувати своє кримінальне провадження, щоб відволікти увагу суспільства від того, що на три мільярди гривень завдано збитків державі,
– зазначив Ситник.
Він пояснив, що Онищенко не надав НАБУ жодних доказів, які б свідчили про правдивість його заяв.
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