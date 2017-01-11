Порошенка можуть допитати через заяви Онищенка, – Ситник

Президента Петра Порошенка можуть допитати щодо скуповування голосів у Верховній Раді про яке заявив депутат-втікач Олександр Онищенко.

Про це заявив директор Національного антикорупційоного бюро Артем Ситник в ефірі "5 каналу".

Він додав, що наразі перевірють заяву Онищенка про те, що своє місце у парламенті він купив.

Ми поки що сприймаємо заяви Онищенка виключно як намір політизувати своє кримінальне провадження, щоб відволікти увагу суспільства від того, що на три мільярди гривень завдано збитків державі,

– зазначив Ситник.

Він пояснив, що Онищенко не надав НАБУ жодних доказів, які б свідчили про правдивість його заяв.

Читайте також: "Плівки Онищенка": зрозуміло про причини виступу нардепа-втікача проти Порошенка