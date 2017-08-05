Порошенко став пілотом українського винищувача: з’явились фото

Президент Петро Порошенко здійснив політ на українському винищувачі МІГ-29. У крісло пілота Порошенко сів з нагоди Дня повітряних сил.

Про це повідомляє прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко.

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Він також розповів, що у 2017 році на відновлення боєздатності, утримання, експлуатацію та ремонт озброєння і військової техніки виділили понад мільярд гривень. Таким чином у військові частини мають надійти понад 40 основних зразків озброєння і техніки.

Озброєння ЗСУ вже поповнили відремонтовані і модернізовані літаки, зенітні ракетні та радіолокаційні комплекси.