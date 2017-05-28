Постапокаліптична картина. В мережі з’явилось свіже відео з донецького аеропорту

У мережі поширюють нове вражаюче відео з Донецького аеропорту. Запис зроблений за допомогою дрона.

Після трьох років інтенсивних боїв у цьому регіоні відео виглядає як кадри з фільму про постапокаліпсис.

У ролику показаний один з терміналів аеропорту. На будівлі не залишилось жодної вцілілої цеглинки.

Донецький аеропорт після 3 років війни

Нагадаємо, у Міноборони заявили, що наприкінці травня відновились активні бої в районі донецького аеропорту. А 20 травня біля Авдіївки відбулося одразу 9 бойових зіткнень українських бійців з терористами. Це стало своєрідним рекордом за день у цьому районі.