Постскриптум. Черный лебедь: от Януковича к Порошенко

В рамках программы "Левый берег" – "Постскриптум с Соней Кошкиной" о событиях на Майдане 2017 года и акцию "правых" сил.

"Постскриптум с Соней Кошкиной" – это резюме программы в целом, однако необязательно напрямую связанное з ее непосредственной тематикой. Все то, что действительно важно для украинцев, но зачастую умалчивается политиками.

Интересно, что и в феврале 2014-го, и сейчас – в феврале 2017-го – сработал тот же эффект. Эффект "чёрного лебедя". Человека, способствовавшего разворачивания Майдана в противоположную сторону. С той лишь разницей, что три года назад его выступление действительно было неожиданностью. Янукович думал, что обо все со всеми договорился, как тут – форс-мажор. Сейчас появление "чёрного лебедя" было вполне прогнозируемым. Мотивы его действий – аналогично. Поэтому власть подготовилась и – на определенном этапе – одержала ситуативную победу,

– сказала сегодня Соня Кошкина.

Но вернёмся в Киев. Ещё предстоит марш правых сил. И это – дополнительный формальный повод (вполне законный, кстати сказать) – ужесточить санкции по отношению к внутренним оппонентам. Сообразно законам военного времени.

Больше – смотрите в программе "Постскриптум с Соней Кошкиной".