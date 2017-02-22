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Постскриптум. Черный лебедь: от Януковича к Порошенко

Постскриптум з Сонею Кошкіною 00:14, сьогодні 111 Читать новость на русском

В рамках программы "Левый берег" – "Постскриптум с Соней Кошкиной" о событиях на Майдане 2017 года и акцию "правых" сил.

"Постскриптум с Соней Кошкиной" – это резюме программы в целом, однако необязательно напрямую связанное з ее непосредственной тематикой. Все то, что действительно важно для украинцев, но зачастую умалчивается политиками.

Интересно, что и в феврале 2014-го, и сейчас – в феврале 2017-го – сработал тот же эффект. Эффект "чёрного лебедя". Человека, способствовавшего разворачивания Майдана в противоположную сторону. С той лишь разницей, что три года назад его выступление действительно было неожиданностью. Янукович думал, что обо все со всеми договорился, как тут – форс-мажор. Сейчас появление "чёрного лебедя" было вполне прогнозируемым. Мотивы его действий – аналогично. Поэтому власть подготовилась и – на определенном этапе – одержала ситуативную победу,
– сказала сегодня Соня Кошкина.

Но вернёмся в Киев. Ещё предстоит марш правых сил. И это – дополнительный формальный повод (вполне законный, кстати сказать) – ужесточить санкции по отношению к внутренним оппонентам. Сообразно законам военного времени.

Больше – смотрите в программе "Постскриптум с Соней Кошкиной".

Теги: Соня Кошкіна Київ Постскриптум з Сонею Кошкіною
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