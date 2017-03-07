Потужний американський стартап планує відкрити великий офіс в Україні

Американський стартап Uber має намір відкрити великий офіс в Україні.
Про це розповів глава Uber в регіоні Європа, Близький Схід і Африка П'єр-Дімітрій Гор-Коти, повідомляє LIGA.net.
Точний обсяг інвестицій ми не розкриваємо. Але, повторюся, український ринок є для нас одним із пріоритетних. Ми бачимо тут величезні можливості, оскільки інтерес з боку користувачів постійно зростає,
– сказав він.
Представник Uber додав, що компанія планує розширювати українську команду.
Зараз в Києві працюють 15 осіб, думаю, до кінця цього року цифра буде подвоєна. Також відкриємо новий великий офіс,
– додав він.
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Нагадаємо, Uber працює в Києві, Одесі та Львові.