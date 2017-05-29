Потужний прорив труби в Києві: струмінь води сягав 7 поверху

29 травня, близько 2 години дня на Голосіївському проспекті у Києві трапився потужний прорив труби. Струмінь був настільки потужним, що сягав 7 поверху.

Про це інформує очевидець Олександр Гусєв.

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За його словами, прорвало трубу діаметром 200 мм. На місці аварії серйозно пошкоджена дорога, постраждала техніка та житло.

Людей вже почали відселяти.

Як повідомляють у спільноті "Киев Оперативный", у квартирах до 4 поверху вибиті шибки. Вода затопила помешкання до 6 поверху. На місці швидка і поліція.

Інформації про постраждалих поки немає.