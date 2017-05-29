15:50
29 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Карма Навального. Нетипове використання триколора
Вєсті Кремля
19:42, 27 травня
Вєсті UA. Жир. Вілкул на межі бідності. Хворі смаки депутатів
Вєсті.UA
20:02, 27 травня
Недолюстровані: як стара правоохоронна система повільно просочується в нову
ЦРУ
08:57, 26 травня
Випуск новин за 15:00: Пожежа в Полтаві. Черги на кордоні
Випуск новин
15:44, сьогодні
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Потужний прорив труби в Києві: струмінь води сягав 7 поверху

15:15, сьогодні 2849 Читать новость на русском
Прорив труби у Києві
Прорив труби у Києві / Facebook

29 травня, близько 2 години дня на Голосіївському проспекті у Києві трапився потужний прорив труби. Струмінь був настільки потужним, що сягав 7 поверху.

Про це інформує очевидець Олександр Гусєв.

Читайте також: На СТО у Києві прогримів вибух: багато постраждалих

За його словами, прорвало трубу діаметром 200 мм. На місці аварії серйозно пошкоджена дорога, постраждала техніка та житло.

Людей вже почали відселяти.

Як повідомляють у спільноті "Киев Оперативный", у квартирах до 4 поверху вибиті шибки. Вода затопила помешкання до 6 поверху. На місці швидка і поліція.

Інформації про постраждалих поки немає.

Теги: Україна Надзвичайні ситуації Київ
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Парадоксы применения силы в Украине
сьогодні, 15:01 Парадоксы применения силы в Украине
Цві Аріелі 632
Блокбастер для Луценка, самотня Росія і безвіз на фініші: головне за тиждень
сьогодні, 13:02 Блокбастер для Луценка, самотня Росія і безвіз на фініші: головне за тиждень
Наталія Косякова 454
Саміт
сьогодні, 12:13 Саміт "Великої сімки": шестеро проти Трампа
Борис Немировський 1358
Вмикай голосніше! 10 крутих треків травня, які варто почути
сьогодні, 10:03 Вмикай голосніше! 10 крутих треків травня, які варто почути
Олена Булан 1168
Будни
сьогодні, 08:03 Будни "ЛНР": все хорошое приходит только с переездом отсюда
Ольга Черненко 4467
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Страшна пожежа в Києві: квартира вигоріла дотла, є загиблі
 23 лютого , 02:46
Міністрів, які взяли на поруки Мартиненка, перевірить НАЗК
 24 квітня , 21:47
Незвичне поєднання. У Туреччині влаштували показ вишиванок з хіджабами
 сьогодні , 14:56
Як вивчати англійську самостійно: ефективні поради та ресурси
 сьогодні , 19:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук