Потужний прорив труби в Києві: струмінь води сягав 7 поверху

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29 травня, близько 2 години дня на Голосіївському проспекті у Києві трапився потужний прорив труби. Струмінь був настільки потужним, що сягав 7 поверху.
Про це інформує очевидець Олександр Гусєв.
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За його словами, прорвало трубу діаметром 200 мм. На місці аварії серйозно пошкоджена дорога, постраждала техніка та житло.
Людей вже почали відселяти.
Як повідомляють у спільноті "Киев Оперативный", у квартирах до 4 поверху вибиті шибки. Вода затопила помешкання до 6 поверху. На місці швидка і поліція.
Інформації про постраждалих поки немає.