Потужний вибух у Відні: серед постраждалих є немовля

У австрійській столиці в житловому будинку прогримів вибух. За попередніми даними, щонайменше 10 людей отримали поранення. Четверо з них перебувають у важкому стані.

За попередніми даними, причиною вибуху став витік газу. Після цього в будинку розпочалась пожежа, частина будівлі зазнала значних пошкоджень, передає агентство APA.

На даний час на місці працюють пожежники. Вони оточили навколишню територію.

За даним рятувальників, постраждало щонайменше десять людей, четверо перебувають у важкому стані. Серед них і немовля.

Через вибух місцева влада була змушена внести зміни у роботу метро та громадського транспорту.

Нагадаємо, нещодавно потужний вибух у житловому будинку пролунав у Лондоні.