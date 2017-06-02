Президент Transparency International роздав на горіхи ГПУ через справу Януковича

Директор Transparency International Хосе Угас невдоволений роботою ГПУ та українських антикорупційних відомств. На його думку, вони затягують розслідування корупційної діяльності екс-президента Віктора Януковича, при цьому маючи всі необхідні докази і ресурси.

Про це він заявив в інтерв'ю "Українській правді".

Угас дивується, чому в Україні досі не розпочали потужне розслідування проти Януковича. Адже з часом розібратися у всіх корупційних схемах буде дедалі важче.

Президент Transparency International не погоджується із думкою генерального прокурора Юрія Луценка, що коли справу про державну зраду Януковича доведуть до кінця, тоді судити останнього за корупцію буде легше.

Але це звучить не дуже логічно, тому що державна зрада – це одна річ, а корупція – інша річ. Можна робити ці дві речі паралельно, якщо забажаєш. Я не розумію, чому вирок у справі про державну зраду має активувати розслідування корупції. Це інший тип розслідування,

– підкреслив Угас.

Він також зауважив, що Генпрокуратура мусить хоча б уявляти, про яку суму від різних оборудок йдеться. Проте, на його думку, Україна ходить по колу, адже розслідування ще не розпочали.

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Разом з тим, Угас зазначив, що Україна має базову інфраструктуру для боротьби з корупцією – система Prozorro, НАБУ, зобов'язання чиновників подавати е-декларації. Тож він не бачить причин зволікати із гучними антикорупційними розслідуваннями.

Коли дехто мені говорить, мовляв, "ми не можемо рухатися вперед, бо судді не відповідають", то в мене питання: "Де розслідування щодо діяльності Генеральної прокуратури?" Ми розуміємо, що судова система потребує реформування. Але в короткій перспективі можна запустити антикорупційний суд, який спеціалізується саме на антикорупційних справах. Ефективність його роботи доведена відразу у декількох країнах,

– сказав президент TI.

Серед основних вимог Transparency International як організації до ГПУ є відкриття реєстру розслідуваних справ, аби "він (реєстр – 24) міг прозоро повідомляти громадян і організації, як TI, про те, скільки розслідувань вони мають, на якому етапі ці розслідування, кого і за який тип злочину розслідують тощо".

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