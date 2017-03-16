Прихід Ryanair в Україну не більше ніж бізнес, – відомий мандрівник

Вихід Ryanair на ринок України, беззаперечно – чудова новина, яка дасть сигнал і для інших великих інвесторів. Але не варто забувати про те, що це бізнес, який має на меті отримання прибутку, а не возити людей майже задарма.

Таку думку сайту "24" висловив відомий мандрівник, блогер та онлайн-підприємець Орест Зуб, коментуючи офіційну появу рейсів Ryanair в Україні, які стартують з осені цього року.

"Зрештою не усі лоукост напрямки є бюджетними, адже формування цін залежить від потипу і конкуренції на окремих сегментах", – відзначив Орест Зуб.

За словами блогера, варто розуміти, що дешева ціна перельоту не гарантує дешевої подорожі. Багато авіакомпаній користуються віддаленими від центрів великих європейських міст аеропортами, де зазвичай нижчі збори. Нерідко буває, що добирання з таких аеропортів у вузлові центри, зауважує Зуб, може коштувати більше, ніж сам переліт.

Тому до питання подорожей варто підходити комплексно. Оцінювати можливості для пересадок і трансферів на інші рейси, час прибуття і відльоту,

– підкреслив експерт.

Також, додає він, слід уважно відноситися до самої процедури бронювання квитка на сайті, оскільки, згідно моделі лоукостів, пропонуються лише базові тарифи, тоді як всілякі додаткові послуги (багаж, пріоритетна посадка, страхівка, можливість вибору місця та інше) пропонується за додаткові кошти.

Нагадаємо, популярний європейський лоукост Ryanair офіційно починає роботу в Україні. З жовтня цього року авіаперевізник здійснюватиме 4 рейси з Києва у Лондон, Манчестер, Стокгольм та Ейндховен. Зі Львова лоукостер літатиме за 7 маршрутами – до Кракова, Будапешта, Берліна, Вроцлава, Меммінгена, Лондона та Ейндховена.

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