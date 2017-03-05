Прокуратура заявила про затягування: Насіров може стати і просто вийти з зали суду

Якщо суд не встигне до 23:50 5 березня обрати запобіжний захід відстороненому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову, то він може втекти з країни.

Таку думку висловив прокурор САП Андрій Паров.

Наразі чекаємо на розгляд заяви про відвід іншим суддею цього суду. Після чого, сподіваюсь, буде засідання продовжено, оскільки в нас залишилося вкрай мало часу з урахуванням того як ведеться засідання, як виступають захисники. Їх 9 осіб – кожна репліка 5 хвилин, тому ми дуже обмежені в часі. Сподіваємося, що розгляд відводу відбудеться якнайшвидше,

– сказав прокурор.

На запитання журналіста, що буде, коли справу затягнуть і не встигнуть обрати запобіжний захід, він відповів: "Пан Насіров може стати і просто вийти з зали".

Ми не маємо права будь-якого процесуального примусу після того як сплине граничний строк затримання 72 години. Навіть при складанні нової підозри повторне затримання по одному й тому ж кримінальному провадженні без ухвали слідчого судді не допускається,

– пояснив Паров.

За словами прокурора, граничний строк затримання Насірова закінчиться 5 березня о 23:50. Він зазначив, що далі процесуальний примус щодо явки Насірова на засідання застосовуватися не може, а на засідання суду він може просто не з’являтися.

Насіров може не з’являтися, після чого, відповідно до законодавства, можливо винесення ухвали про його привід. Якщо він не з’явиться і не виконано буде ухвалу про привід, тоді, можливо, буде винесено ухвалу про дозвіл на його затримання з метою приводу. Але це займе надто багато часу і, як свідчить практика кримінальних проваджень проти високопосадовців, на той час вони вже бувають як правило поза межами досягнення українських правоохоронних органів,

– додав Паров.

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Нагадаємо, засідання щодо обрання запобіжного заходу Насірову було призначене на 19:00 4 березня. Втім спершу приміщення, де мало відбутися засідання, начебто "замінували", проте повідомлення виявилося хибним. Близько 21:30 суд все-таки почав роботу, проте адвокати Насірова наполягли на тому, що їхній підзахисний кволий та потребує переміщення у лікарню. Судді вирішили перенести засідання.



Засідання відновилося вранці, 5 березня.



Суд відмовив адвокатам Насірова у клопотанні про перенесення засідання та долучив до справи довідки лікарів, які доводили, що голова ДФС може барти участь у засіданні. Адвокати Насірова заявили клопотання про відвід судді.