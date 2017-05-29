Рятувальники повідомили причину потужного прориву труби у Києві

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Прорив труби на Голосіївському проспекті у Києві стався під час планових випробувань системи "Київенерго".
Про це повідомили у прес-службі ДСНС у коментарі для РБК. Згідно з повідомленням, прорив труби стався під час планової перевірки мережі на тиск.
"Підрозділ ДСНС міста Києва до ліквідації цієї аварії не залучалося. Прорив труби стався під час планового випробування "мережі на тиск", – пояснили в ДСНС.
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Відомо, що прорив стався від тиску в 22 атмосфери, хоча труба повинна витримувати 27 атмосфер. Діаметр труби становить 800 мм.
В прес-слубжі уточнили, що внаслідок прориву труби у Києві було пошкоджено чотири атомобілі та вікна у житловому будинку.
Прорив труби у Києві на Голосіївському проспекті (відео):
Нагадаємо, 29 травня, близько 2 години дня на Голосіївському проспекті у Києві трапився потужний прорив труби. Струмінь був настільки потужним, що сягав 7 поверху.
У соціальних мережах повідомили, що вода затопила житловий будинок до 6 поверху.