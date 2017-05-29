Рятувальники повідомили причину потужного прориву труби у Києві

Прорив труби на Голосіївському проспекті у Києві стався під час планових випробувань системи "Київенерго".

Про це повідомили у прес-службі ДСНС у коментарі для РБК. Згідно з повідомленням, прорив труби стався під час планової перевірки мережі на тиск.

"Підрозділ ДСНС міста Києва до ліквідації цієї аварії не залучалося. Прорив труби стався під час планового випробування "мережі на тиск", – пояснили в ДСНС.

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Відомо, що прорив стався від тиску в 22 атмосфери, хоча труба повинна витримувати 27 атмосфер. Діаметр труби становить 800 мм.

В прес-слубжі уточнили, що внаслідок прориву труби у Києві було пошкоджено чотири атомобілі та вікна у житловому будинку.

Прорив труби у Києві на Голосіївському проспекті (відео):

Нагадаємо, 29 травня, близько 2 години дня на Голосіївському проспекті у Києві трапився потужний прорив труби. Струмінь був настільки потужним, що сягав 7 поверху.



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