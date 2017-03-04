П’яні хлопці влаштували гонки та влетіли в маршрутку: пасажири влаштували самосуд

Хлопці у нетверезому стані влаштували перегони у Києві. Інцидент трапився на Лівому березі.

Про це пише видання dtp.kiev.ua.

Молодики на Honda, BMW та Jaguar Land Rover під час перегонів навіть відкрили стрілянину по активістах, які спробували зупинити їхні шалені гонки.

А вже вранці один із учасників перегонів на повній швидкості врізався в маршрутку.

Розлючені пасажири витягли водія та побили його. Однак, серйозних травм йому не завдали.

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