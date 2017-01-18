Рада НБУ назвала девальвацію гривні тимчасовим явищем

Економічного підґрунтя для надмірних коливань обмінного курсу в Україні немає.

Такий висновок зробила Рада Національного банку України, повідомляє голова Ради Богдан Данилишин.

За його словами, Рада вважає, що посилення коливань курсу гривні, є тимчасовим та пов'язане з впливом ситуативних та сезонних факторів.

Серед факторів він назвав, збільшення пропозиції гривні упродовж останніх тижнів грудня, нагнітання очікувань, пов’язане з націоналізацією "Приватбанку", зниження пропозиції валюти від компаній АПК та суттєве посилення попиту на іноземну валюту з боку учасників ринку, викликане потребою компаній робити платежі за кредитами в іноземній валюті наприкінці року.

Фундаментальні фактори для розгортання девальваційних процесів наразі відсутні, зовнішньоекономічне середовище є в цілому сприятливим. Стан поточного рахунку платіжного балансу згідно з останніми даними покращувався,

– додав Данилишин.

Він також зазначив, що Рада надала рекомендації НБУ та уряду.

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