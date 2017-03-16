Рада прийняла закон про реєстр призовників: що треба знати

Народні депутати проголосували за створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців.

За відповідний законопроект №2504а-д у другому читанні та в цілому проголосували 236 народних депутатів. Цей закон буде регулювати відносини у сфері реєстрації громадян, які перебувають у запасі для комплектування ЗСУ та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

Відповідно до закону, буде створений спеціальний реєстр військовозобов'язаних, де буде зберігатися інформація про усіх призовників. Реєстр вестимуть в електронній формі з єдиною централізованою базою даних.

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Обробляти інформацію про військових буде Генштаб.

База даних буде поповнюватись за рахунок інформації з ЦВК, яка буде надавати персональні дані щодо всіх громадян у віці від 18 до 60 років.

Військовозобов'язані зможуть отримувати повідомлення про своє включення в реєстр.