Редут блокувальників захопили силовики, – офіційна заява штабу

Інформація по те, що на редуті "16 добровольчого батальйону" у Кривому Торці відбувся силовий розгін блокувальників, підтвердилась.
Про це заявили у штабі блокади.
Згідно з повідомленням, цей редут захопили сили СБУ та спецпідрозділу КОРД.
Наразі інші редути переходять до оборони, аби ситуація не повторилась.
Нагадаємо, раніше один з учасників блокади, нардеп Семен Семенченко заявив, що на редуті "16 добровольчого батальйону" сильно побили блокувальників. Декого арештували і вони перебувають у відділенні поліції Торецька.