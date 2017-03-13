Редут блокувальників захопили силовики, – офіційна заява штабу

Інформація по те, що на редуті "16 добровольчого батальйону" у Кривому Торці відбувся силовий розгін блокувальників, підтвердилась.

Про це заявили у штабі блокади.

Згідно з повідомленням, цей редут захопили сили СБУ та спецпідрозділу КОРД.

Наразі інші редути переходять до оборони, аби ситуація не повторилась.

Нагадаємо, раніше один з учасників блокади, нардеп Семен Семенченко заявив, що на редуті "16 добровольчого батальйону" сильно побили блокувальників. Декого арештували і вони перебувають у відділенні поліції Торецька.