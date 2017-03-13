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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Редут блокувальників захопили силовики, – офіційна заява штабу

18:19, сьогодні 1434 Читать новость на русском
Редут у Кривому Торці захопили представники СБУ
Редут у Кривому Торці захопили представники СБУ / novynarnia.com

Інформація по те, що на редуті "16 добровольчого батальйону" у Кривому Торці відбувся силовий розгін блокувальників, підтвердилась.

Про це заявили у штабі блокади.

Згідно з повідомленням, цей редут захопили сили СБУ та спецпідрозділу КОРД.

Наразі інші редути переходять до оборони, аби ситуація не повторилась.

Нагадаємо, раніше один з учасників блокади, нардеп Семен Семенченко заявив, що на редуті "16 добровольчого батальйону" сильно побили блокувальників. Декого арештували і вони перебувають у відділенні поліції Торецька.

Теги: Україна Блокада Війна на Донбасі СБУ
Джерело: 24 Канал
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