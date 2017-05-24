Рева розповів, яким буде мінімальний пенсійний вік після проведення реформи

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Міністр соціальної політики Андрій Рева розповів, які зміни чекають на українців після проведення пенсійної реформи.
Про це він розповів у прямому ефірі програми "Лівий берег" із Сонею Кошкіною.
Людина виходитиме на пенсію у час, визначений законом. Нова пенсійна реформа не передбачає підвищення пенсійного віку. Він складає 60 років для чоловіків, і 60 років (від 2021 року) для жінок. Як бачите, всі розмови про підвищення пенсійного віку не відповідають дійсності,
– роз'яснив Рева.
Натомість, для виходу на пенсію потрібно буде мати страховий стаж не менше 25 років.
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"Щоб вийти на пенсію, її потрібно заробити. Мова не йде про те, що треба дочекатись до 60 років, ховаючись від пенсійного фонду і не сплачуючи внески. Щоб її заробити, потрібно мати відповідний страховий стаж", – наголосив Рева.