Резонансна справа: водій, який збив насмерть двох дітей, подав апеляцію

Убивця двох дітей, який п'яним сів за кермо , подав апеляцію. Свій вирок у 10 років вважає несправедливим.

9 місяців тому на великій швидкості п’яний водій збив двох дітей, у Василькові. Дівчата стояли на узбіччі, коли Максим Сівовна, не впоравшись з керуванням врізався в білборд, зніс стовпи огорожі та наїхав на дітей. Однак, його адвокати вирок вважають упередженим.

Обставин, які пом’якшують покарання і які характеризують особу з позитивної сторони значно більше,

– заявив адвокат Максима Сівовни Микола Вовчук

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Ув’язнений в зал суду не зявився. За словами адвоката, той не встиг ознайомитись з матеріалами і не подав клопотання, щоб бути присутнім на процесі. Тому суд переносить розгляд справи на 20 березня.

Потерпілі переконані, що Сівовна хоче скористатись "законом Савченко". Коли один день в СІЗО рахують за два.