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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Різниця між курсом Нацбанку і ринком у 2017 році ще більше зросте, – економіст

08:03, сьогодні 1270 Читать новость на русском
Цифри на табло обмінників можуть змінитись
Цифри на табло обмінників можуть змінитись / Getty Images

Співвідношення гривні до долара у 2017 році зміниться не на користь нашої валюти.

Таку думку висловив журналістам економіст, керуючий партнер компанії Capital Times Ерік Найман.

На кінець наступного року наші очікування ринкового курсу 29,3 гривні за долар,
— сказав він.

Економіст зауважив, що буде поступово збільшуватися різниця між офіційним курсом і ринковим.

"Вже зараз вона близько півтори гривні. На кінець наступного року може скласти до 2,5 гривень. Буде у нас два різних курси", — уточнив Найман.

Валютні резерви, на думку експерта, не зміняться та залишаться на рівні 15 мільярдів доларів.

Тому що будуть вже активно проявлятися два фактори: зростаючі виплати за зовнішніми боргами, погіршення торгового сальдо. Позитивний ефект від триразової девальвації вже зійшов нанівець,
— відзначив експерт, уточнивши, що у нас вже зараз дефіцит бюджету, зовнішньої торгівлі.

Нагадаємо, у перші дні нового року очікується курс у межах 27,5-28,3 грн на готівковому ринку.

Теги: Україна гроші Долар-Гривня Курси валют
Джерело: 24 Канал
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