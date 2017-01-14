Родичі загиблих у катастрофі малайзійського "Боїнга" вимагають відновити пошуки останків жертв

Заява пролунала після того, як експертиза підтвердила, що кістка, знайдена нідерландським журналістом на Донбасі, належить одній з жертв катастрофи.

Про це повідомили у фонді рейсу MH17. Кореспондент їздив на схід України знімати документальний фільм. І побував на місці падіння літака. Там і знайшов людську кістку.

Читайте також: Геращенко розкритикувала ОБСЄ через українські телеканали в Росії

Малайзійський Боїнг, нагадаю, збили з російського зенітно-ракетного комплексу "Бук" у 2014 році. Жертвами катастрофи стали майже 300 людей.