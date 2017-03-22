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Росія обмежила грошові перекази в Україну: як це позначиться на заробітчанах

13:52, сьогодні 1246 Читать новость на русском
Відповідь на санкції проти російських банків
Відповідь на санкції проти російських банків / zhzh.info

Заборона грошових переказів з Росії в інші країни за допомогою іноземних платіжних систем – це відповідь на санкції української влади щодо російських банків.

Таку думку сайту "24" висловив екс-заступник глави НБУ Олександр Савченко. За його словами, це рішення мало вплине на фінансовий рахунок і платіжний баланс України. Просто додасть деяких незручностей заробітчанам, які працюють у Росії.

Олександр Савченко зазначив, що в Росії працює велика кількість українських заробітчан. Через банківську систему вони надсилають кошти в Україну. Звичайно, робили це через російські банки. Після ухваленого Держдумою рішення вони будуть шукати інші шляхи переказу грошей.

Зараз заробітчани зможуть користуватися різними платіжними системами. Тою ж Western Union. Такі перекази також можна контролювати, але важко. Або ж зароблені кошти готівкою будуть возити в Україну фізично. Це називається кур’єрами. Такий спосіб ще 5-6 років тому домінував, – говорить експерт.

За словами Савченка, це тимчасово зменшить обсяг переказів грошей в Україну. Йдеться про надходження півмільярда доларів на рік, з яких половину і так привозили в кишенях.

Стратегічно нічого страшного немає, а тактично місяць-півтора піде на адаптацію для того, щоб заробітчани знайшли інший спосіб переказу грошей, що додасть їм певних незручностей. Думаю, що після цього вони звертатимуть більше уваги на Європу, як місця для отримання додаткового заробітку, – зауважив Олександр Савченко.

Нагадаємо, Державна дума Росії у третьому читанні ухвалила закон, за яким забороняються грошові перекази з Росії в інші країни за допомогою іноземних платіжних систем.

Раніше, 15 березня Нацбанк запропонував Радбезу запровадити щодо українських "доньок" російських банків санкції у вигляді запобігання виведенню капіталу за межі України.

Теги: Україна Новини Росії Україна-Росія Банки
Джерело: 24 Канал
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