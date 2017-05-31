Російські ресурси "ВКонтакте", "Однокласники" та інші можуть розблокувати

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Вищий адміністративний суд сьогодні почав розглядати відповідний позов. Подав його студент-юрист 3 курсу Києво-Могилянської академії Микита Євстіфеєв.
Юнак, без адвокатів та юристів намагається оскаржити указ Президента України про застосування санкцій щодо російських ресурсів. Він вважає, що це порушує його права та свободу.
"Я вважаю, що уже саме це обмеження є порушенням моїх прав, зокрема мого права яке гарантоване конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод і її 10 статтею",– заявив позивач Микита Євстіфеєв.
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Нагадаємо, 16 травня згідно з Указом президента Петра Порошенка в Україні заборонили соцмережі "ВКонтакте" та "Однокласники" та інші російські ресурси терміном на 3 роки.
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