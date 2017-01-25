Російські журналісти назвали "потенційного президента України": кандидатура вас здивує

Хоча до президентських виборів в Україні залишилося більше двох років, схоже, російські журналісти вже вирішили "за кого мають проголосувати українці".

Принаймні на телеканалі "Росія 1" вже назвали свого кандидата. Ним виявився Віктор Пінчук.

У Москві кажуть, що Пінчук розумний і його друкує Wall Street Journal, а Порошенка – ні. Стаття Пінчука в Росії сподобалася – тут всі забаганки Кремля: від визнання окупації Криму до відмови від євроінтеграції. Цікаво те, що за версією цього російського телеканалу, тільки прихильники Порошенко не визнають анексію Криму, а противники визнають. Продай Батьківщину, стань кремлівським кандидатом,

– написав з цього приводу журналіст Роман Цимбалюк.

Саме відео, де російські журналісти "думають" над тим, хто мав би бути президентом України, за посиланням.

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До слова, Служба безпеки України перевіряє висловлювання українського олігарха Віктора Пінчука.