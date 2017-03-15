Російський блогер цинічно познущався над пам'яттю Небесної сотні

Російський блогер Артемій Лебедєв побував у Києві і зробив фоторепортаж, а також по-своєму описав життя в столиці України.

Фото і коментарі він опублікував на своїй сторінці в ЖЖ.

Блогер намагається висміяти прагнення українців до зближення з Європою та сподівання на безвізовий режим. Не оминув він і пам’ять про Майдан та героїв Небесної сотні.

Незайняті рекламою поверхні рекламують що-небудь з набору офіційної пропаганди. Наприклад, "Небесну сотню". На честь Небесної сотні навіть назвали вулицю в центрі. Якщо запитати українця, коли з'явиться вулиця Небесної півгривні (в честь одеської трагедії), він ображається. Хоча здавалося б – яка різниця,

– написав блогер.

Також Лебедєв похизувався, що деякі українські компанії продовжують співпрацю із його фотостудією, хоча деякі цей зв’язок – намагаються приховати.

Читайте також: Білоруські журналісти поглумилися над героями Небесної сотні