Російський олігарх взяв під контроль найбільші газові родовища в Україні, – розслідування

За останні два роки компанія "Голден Деррік", яку контролює російський олігарх Павло Фукс, викупила кілька провідних українських газодобувних компаній.

Про це пише журналіст Денис Казанський.

Як свідчить розслідування Казанського, ці компанії Фукс викупив у енергетичних фаворитів Віктора Януковича – Едуарда Ставицького і Юрія Бойка.

Ця компанія, створена в період президентства Януковича, як підприємство з участю держави (30 відсотків належало державної акціонерної компанії "Надра України") за активної участі міністрів уряду Азарова - Едуарда Ставицького і Миколи Присяжнюка, свого часу отримала більше 30 спеціальних дозволів на пошук і видобуток вуглеводнів на більшості перспективних ділянок на території України. Втім, безпосередньо пошуком і видобутком газу і нафти за час свого існування "Голден Деррік" практично не займався,

– пише журналіст.

Цікаво, що ця компанія функціонує і нині, більше того, вона володіє дозволами, виданими "міністрами Януковича". Таким чином ця компанія блокує доступ до видобутку нафти і газу українським підприємствам.

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У березні 2014 року держава призупинила дію більшості спеціальних дозволів "Голден Дерріка". Однак, у вересні 2016 року "Голден Деррік" несподівано повернув собі через суд право на розробку родовищ.

У 2015 році також змінився власник "Голден Дерріка", новим власником стали компанії, пов'язані з російським олігархом Павлом Фуксом, якого вважають наближеним до президента Росії Володимира Путіна.

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"При цьому "Голден Деррік" практично не веде видобуток корисних копалин в Україні, але продовжує через суди блокувати всі спроби передачі дозволів на видобуток газу іншим компаніям", – пише журналіст.