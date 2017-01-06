Російський ведучий вибачився перед українцями за недолугий жарт на ТБ Росії

Ведучий російського телеканалу "Дождь" Михайло Козирєв вибачився перед українцями за пародію на українсько-російські стосунки та президента Петра Порошенка на одному з російських пропагандистських каналів.

Про це він написав у своєму Facebook.

"Хотів перерахувати всіх наших зірок, що миготять у перебивки. А потім передумав. Так мені соромно за них, що не так вже й важливо, що вони напишуть на виправдання. Хочу тільки попросити вибачення у моїх українських друзів/передплатників/читачів. Мені за це соромно", – написав Козирєв.

Нагадаємо, у новорічну ніч на одному з російських пропагандистських каналів у новорічному "огоньку" показали пародію на стосунки між Україною та Росією, героєм якої став президент нашої держави Петро Порошенко.