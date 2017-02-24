Розенко назвав умови, за яких зростуть пенсії

Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко стверджує, якщо в країні збережеться позитивна динаміка в економіці, тоді можна буде говорити про рішення щодо осучаснення та збільшення пенсій.

Про це він розповів у інтерв’ю ресурсу "Обозреватель".

Я хочу, щоб зарплати зростали, я хочу, щоб пенсії зараз ми зробили. Але уряд – це не місце для популізму ,і ми зафіксували вже свою позицію, що для збільшення соціальної допомоги, пенсій ми не будемо друкувати кошти, ми не будемо пускати в обіг додаткові фантики лише для того, щоб задекларувати формальні підвищення. Бо ці всі друкування грошей, на жаль, приводять потім до негативних факторів у вигляді розкручування інфляції,

– зауважив віце-прем’єр-міністр.

Також посадовець нагадав,що за влади президента-втікача Віктора Януковича людям роздавали фантики, які потім знецінилися через інфляційні процеси.

Тому ми можемо сказати одне: пенсії ми будемо підвищувати, по-перше, планово. Як зафіксовано в Державному бюджеті України, це з 1 травня і з 1 грудня 2017 року. Буде підвищення по року приблизно на 10-11%. Все, що треба буде більше, ми будемо оцінювати з точки зору додаткових доходів Пенсійного фонду України,

– наголосив член Кабміну.

Також він розповів, як вплине підвищення мінімальної зарплати на розмір пенсій.

Підвищення мінімальної заробітної плати за першим місяцем дало додаткове поповнення Пенсійного фонду на 18%, тобто ми на 18% зібрали більше, ніж було заплановано на січень 2017 року. Якщо ми збережемо цю динаміку, якщо ми побачимо, що бізнес зрозумів, що треба легалізуватись і платити податки, якщо будуть збільшені у нас реальні доходи Пенсійного фонду, і ми побачимо конкретну суму, безумовно, ми одразу приймемо рішення про додаткове збільшення пенсій або про проведення осучаснення пенсій. Тому що кожне збільшення пенсій має свою ціну. І для того, щоб провести осучаснення пенсій і ліквідувати цю несправедливість, яка відбувається протягом чотирьох останніх років, нам треба додатково ще приблизно 30-40 мільярдів гривень,

– резюмував Розенко.

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