Савченко підтвердила, що брала участь у спільних із бойовиками стрільбах, – ГПУ

Нардеп Надія Савченко підтвердила чутки про те, вона брала участь у спільних із бойовиками "ДНР" стрільбах на окупованому Донбасі.

Про це заявив голова СБУ Василь Грицак в ефірі одного з телеканалів.

За його словами, це зізнання Савченко зробила під час допиту в СБУ.

"На більшість питань, які ставив слідчий, вона відмовлялася відповідати. Але водночас підтвердила факти, оприлюднені у ЗМІ, щодо участі у стрільбах разом з учасниками незаконних збройних формувань", – заявив Грицак.

Також він додав, що зараз СБУ перевіряє інформацію про можливе підбурювання Савченко українських військових до акцій непокори.

Нагадаємо, 24 лютого нардеп Надія Савченко з'їздила у так звану "ДНР". В СБУ провели бесіду із Савченко, в рамках кримінального провадження за статтею "тероризм".



Крім того, 24 лютого, під час засідання Верховної Ради народний депутат з фракції БПП Тетяна Ричкова заявила, що Савченко підбурювала військовослужбовців залишити свої позиції, прийти до Києва і вчинити державний переворот.