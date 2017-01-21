Савченко скликає Майдан

Народний депутат Надія Савченко та її сестра Віра анонсували всесвітній протест на Майдані. Акцію заплановано на суботу, 21 січня.
Про це йдеться на офіційній сторінці Савченко у Facebook.
Протестувати будуть проти російської агресії.
"Українські патріоти і друзі України зберуться на черговий всесвітній протест проти російської агресії “Stop Putin’s War in Ukraine 3.0", – йдеться в повідомленні.
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