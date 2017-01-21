Савченко скликає Майдан

Протестувати будуть проти російської агресії / Getty images

Народний депутат Надія Савченко та її сестра Віра анонсували всесвітній протест на Майдані. Акцію заплановано на суботу, 21 січня.

Про це йдеться на офіційній сторінці Савченко у Facebook. Протестувати будуть проти російської агресії. "Українські патріоти і друзі України зберуться на черговий всесвітній протест проти російської агресії “Stop Putin’s War in Ukraine 3.0", – йдеться в повідомленні. Читайте також: Нова резонансна ідея Савченко. Нардеп розповіла свій варіант для звільнення Донбасу

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