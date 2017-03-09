Сьогодні, 9 березня, шахтарі Львівщини припиняють відвантаження вугілля споживачам через заборгованість із заробітної плати.

Про це заявив Голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

При цьому видобуток вугілля не зупинятимуть.

Також шахтарі влаштують пікет під стінами Господарського суду Львівської області, де буде розглядатися справа щодо розблокування рахунку ДП "Львіввугілля".

Читайте також: Сім'ї загиблих шахтарів на "Степовій" отримають додаткові гроші

"Шахтарі Червонограда прийняли остаточне рішення 9 березня з 9:00 припинити відвантажувати споживачам", – повідомив Волинець.

Пізніше він додав, що в ситуацію втрутився прем’єр Володимир Гройсман та міністр Юстиції Петренко.