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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Шахтарі Львівщини припиняють відвантаження вугілля

08:55, сьогодні 1490 Читать новость на русском
Шахтарі починають страйк
Шахтарі починають страйк / https://www.rbc.ua

Сьогодні, 9 березня, шахтарі Львівщини припиняють відвантаження вугілля споживачам через заборгованість із заробітної плати.

Про це заявив Голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

При цьому видобуток вугілля не зупинятимуть.

Також шахтарі влаштують пікет під стінами Господарського суду Львівської області, де буде розглядатися справа щодо розблокування рахунку ДП "Львіввугілля".

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"Шахтарі Червонограда прийняли остаточне рішення 9 березня з 9:00 припинити відвантажувати споживачам", – повідомив Волинець.

Пізніше він додав, що в ситуацію втрутився прем’єр Володимир Гройсман та міністр Юстиції Петренко.

Теги: Україна протести вугільна промисловість Львів
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