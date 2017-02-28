Ще один український банк може закритися

Керівництво "Фінбанку" подало на розгляд до Національного банку України заявку на самоліквідацію.

Про це повідомляє Finclub з посиланням на прес-службу НБУ.

"Відповідний пакет документів від ПАТ Фінбанк перебуває на розгляді НБУ. Про прийняте за результатами розгляду рішення ми повідомимо додатково", – зазначають в НБУ.

Як відомо, 1 лютого відбулося позачергове зібрання акціонерів ПАТ Фінбанк, на якому одноголосно було прийнято рішення про ліквідацію банку.

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Довідка: "Фінбанк" працює на ринку України з 1993 року і за станом на 1 жовтня 2016 року обіймав 63 місце серед 100 діючих банків за обсягом активів.



Олександр Грановський придбав банк в жовтні 2014 року, уклавши угоду з колишнім контролером банку Борисом Кауфманом.