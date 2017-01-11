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Ще один великий український банк НБУ визнав неплатоспроможним

09:52, сьогодні 75 Читать новость на русском
На один збанкрутілий банк в Україні стало більше
На один збанкрутілий банк в Україні стало більше / Фото із відкритих джерел

Нацбанк відніс до категорії неплатоспроможних "Платинум банк".

Про це йдеться у повідомленні, що з'явилось на офіційному сайті НБУ.

За результатами діагностичного обстеження ПАТ "Платинум Банк", проведеного у першій половині 2016 року, у червні 2016 року затверджено необхідний обсяг докапіталізації. Відповідно до діагностичного обстеження усі банки другої двадцятки за розміром активів, які потребували докапіталізації, повинні були забезпечити позитивне значення регулятивного капіталу станом на 01 січня 2017 року,
– зазначили у Гонтаревої.

В НБУ також запевняють, що впродовж 2016-го власники банку не вживали належних заходів для його докапіталізації.

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"Станом на 1 січня 2017 року банк не досяг позитивного значення капіталу. Ураховуючи вищенаведене, Правління Національного банку України прийняло рішення про віднесення ПАТ "Платинум Банк" до категорії неплатоспроможних", – пояснили в НБУ.

Нацбанк наголосив, що вкладники отримають свої вклади у повному обсязі.

За даними НБУ, власниками значних часток у "Платинум банку" є Борис Кауфман та Григорій Гуртовий.

Наприкінці грудня 2016-го НБУ відкликав банківську ліцензію та ліквідував банк "Траст".

Теги: НБУ Банки Україна
Джерело: 24 Канал
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