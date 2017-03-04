Ще одна європейська країна потребує українських робітників

В Угорщині хочуть працевлаштовувати українських та білоруських будівельників. Про це заявив голова угорської федерації виконавців будівельного ринку Ласло Кої.

Про це пише "Польське радіо".

За його словами, Угорщина зараз має прогалину у працевлаштуванні на будівельному ринку.

Кої додав, що протягом найближчих двох років цей сектор може прийняти близько 2 тисяч працівників.

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Однією з причин нестачі працівників на місцевому будівельному ринку є трудова міграція угорців в глиб Західної Європи.