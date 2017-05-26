Що має робити наступник Гонтаревої: порада від МВФ

Новий очільник НБУ повинен перш за все очистити банківську систему, але для цього має постаратися і Верховна Рада.

Про це розповів заступник виконавчого директора від України в МВФ Владислав Рашкован, передає "Новое время".

"Наступне питання – це капіталізація малих банків. Вони в умовах технологічного розвитку просто не зможуть конкурувати з більшими банками, які можуть інвестувати гроші в нові технології. А працювати в старій технології, це буде просто дорого та неефективно, тобто моделі їхні будуть не життєздатними", – зазначив він.

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За словами фінансиста, одним із надважливих питань для НБУ залишається очищення банківської системи.

Крім того, ключові завдання НБУ – продовжити політику інфляційного таргетування, політику щодо зниження вартості ресурсів і підвищити ефективність монетарної трансмісії", – додав Рашкован.

Також представник МВФ в Україні зауважив, що для якісних перетворень має постаратися і Верховна Рада.

"З точки зору парламенту дуже просто, 20 законів, які лежать, з них 15 пов'язані з захистом прав кредиторів, має підтримати Рада, відтак вони мають набути чинності", – резюмував він.

Нагадаємо, Валерія Гонтарева заявила про свою відставку з посади голови НБУ. Функції керівника виконує перший заступник Валерії Гонтаревої Яків Смолій.



Поінформоване джерело 24 Каналу в НБУ розповіло, що Володимир Лавренчук стане наступним керівником Національного банку.